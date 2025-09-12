        Суспільство

        Зеленський запровадив нове свято в Україні

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 15:42
        Мобільний РЕБ Kvertus AD Berserk / Фото Kvertus
        Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята — Дня військ радіоелектронної боротьби.

        Відтепер воно відзначатиметься щороку 12 вересня.

        Як зазначено в документі, свято встановлено задля розвитку національних військових традицій і визнання ролі підрозділів РЕБ у захисті України від збройної агресії.

        На ці війська покладено завдання із забезпечення електромагнітного прикриття критичної інфраструктури держави та участі у відсічі ворогу.

        Указ набрав чинності з моменту його оприлюднення — 12 вересня 2025 року.


