Зеленський запровадив нове свято в Україні

Польща відправляє 40 тисяч військових на кордони на тлі російсько-білоруських навчань “Захід-2025”

Указ набрав чинності з моменту його оприлюднення — 12 вересня 2025 року.

На ці війська покладено завдання із забезпечення електромагнітного прикриття критичної інфраструктури держави та участі у відсічі ворогу.

Як зазначено в документі, свято встановлено задля розвитку національних військових традицій і визнання ролі підрозділів РЕБ у захисті України від збройної агресії.