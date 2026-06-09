Зеленський запропонував витратити £2,4 млрд Абрамовича на українську ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дні Володимира Путіна полічені. У міру того, як вплив російського президента слабшає, а його військова машина розвалюється, Зеленський наголосив на важливості єдності Європи та всього світу.

В інтерв’ю газеті «Guardian» після переговорів у Лондоні з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцем, на яких обговорювалися подальші кроки у конфлікті, він зазначив, що військові позиції України є найсильнішими за останні понад два роки. «Росія не перемагає», — заявив він.

Зеленський запропонував використати кошти російського бізнесмена Романа Абрамовича, отримані від продажу лондонського футбольного клубу «Челсі», для посилення протиповітряної оборони України.

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В інтерв’ю британському виданню The Guardian він повідомив, що обговорював із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером долю 2,4 млрд фунтів стерлінгів, виручених від продажу клубу.

За словами Зеленського, частину цих коштів можна було б використати для закупівлі у США додаткових систем протиракетної оборони для України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну британський уряд дозволив Абрамовичу, який перебуває під санкціями через зв’язки з Володимиром Путіним, продати «Челсі» за умови, що отримані кошти будуть передані благодійним організаціям для допомоги постраждалим від війни в Україні.

Після продажу клубу кошти були перераховані на спеціальний банківський рахунок і заморожені до моменту їх подальшої передачі постраждалим в Україні. Водночас питання використання цих грошей залишається предметом юридичного спору.

За інформацією видання, Абрамович відмовляється підписати угоду про передачу коштів, натомість вимагаючи припинити розслідування щодо нього та розблокувати інші його активи. Британська влада, своєю чергою, погрожує бізнесмену судовим позовом.