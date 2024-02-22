Суспільство

Зеленський запропонував провести демобілізацію строковиків

22 Лютого 2024 11:49
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демобілізація
Шеврон ЗСУ / Ілюстративне фото: SHUTTERSTOCK

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідний законопроєкт №11035 зареєстрували 22 лютого.

Законопроектом пропонується установити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

Кабінету міністрів у разі ухвалення законопроекту буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність, а також забезпечити проведення такої ж процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.


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Зеленський запропонував провести демобілізацію строковиків
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