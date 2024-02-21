Політика

Зеленський запропонував прем’єру Туску зустріч

21 Лютого 2024 16:56
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зеленський, польща
Володимир Зеленський / Getty Images

Президент Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні із закликом до діалогу.

Про це повідомив Зеленський у відеозверненні, цитує УП.

У зверненні, опублікованому в соцмережах українською та польською мовами, голова держави заявив про доручення уряду “найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні” між Україною та Польщею.

“І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити”, – додав він.

Зеленський висловив готовність також особисто прибути на зустріч разом із українським урядом.

“І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії”, – сказав президент.

Наприкінці Зеленський сказав польською мовою: “Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібне рішення – між нами, Україною та Польщею, та для всієї Європи”.


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