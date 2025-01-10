Усик став найкращим боксером року за версією ESPN

Американський спортивний канал ESPN визнав Олександра Усика найкращим боксером за підсумками 2024 року. Найкращим боєм 2024 року ESPN визнав перший бій Усика проти ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі, який відбувся у травні.

Про це повідомив офіційний сайт ESPN.

Цього року Усик здобув дві історичні перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі.

У травні Усик переміг Тайсона Ф’юрі. Бій тривав 12 раундів і закінчився перемогою Усіка за рішенням суддів. Під час бою Усик у дев’ятому раунді послав Ф’юрі до нокдауну, але той зміг продовжити бій. Українець завдав британцю першої поразки в кар’єрі, сам не програвши жодного разу. Усик заволодів титулами за всіма чотирма найпрестижнішими поясами – WBC (відібравши у Ф’юрі), WBA, WBO та IBF та став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у 21 ст.

У грудні, у матчі-реванші, Усик остаточно закріпив свій статус найкращого, здобувши ще більш впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Попри значну різницю у вазі – Ф’юрі був важчий майже на 27 кг – українець продемонстрував “неперевершену майстерність та витримку”.

Ці перемоги підняли Усика на першу сходинку у рейтингу pound-for-pound за версією ESPN та “забезпечили йому статус найвидатнішого боксера сучасності”.