Спорт

Усик став найкращим боксером року за версією ESPN
10 Січня 2025 21:31
читать на русском →
Олександр Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk
Олександр Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Американський спортивний канал ESPN визнав Олександра Усика найкращим боксером за підсумками 2024 року. Найкращим боєм 2024 року ESPN визнав перший бій Усика проти ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі, який відбувся у травні.

Про це повідомив офіційний сайт ESPN.

Цього року Усик здобув дві історичні перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі.

У травні Усик переміг Тайсона Ф’юрі. Бій тривав 12 раундів і закінчився перемогою Усіка за рішенням суддів. Під час бою Усик у дев’ятому раунді послав Ф’юрі до нокдауну, але той зміг продовжити бій. Українець завдав британцю першої поразки в кар’єрі, сам не програвши жодного разу. Усик заволодів титулами за всіма чотирма найпрестижнішими поясами – WBC (відібравши у Ф’юрі), WBA, WBO та IBF та став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у 21 ст.

У грудні, у матчі-реванші, Усик остаточно закріпив свій статус найкращого, здобувши ще більш впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Попри значну різницю у вазі – Ф’юрі був важчий майже на 27 кг – українець продемонстрував “неперевершену майстерність та витримку”.

Ці перемоги підняли Усика на першу сходинку у рейтингу pound-for-pound за версією ESPN та “забезпечили йому статус найвидатнішого боксера сучасності”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 16:14

Допомагали Росії обходити санкції: СБУ затримала посадовців українського холдингу
10 Січня 2025 22:33

У Києві неповнолітні перекривали рух та вмикали російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам
10 Січня 2025 21:00

Услід за Японією та США: Велика Британія оголосила нові санкції проти нафтових гігантів РФ
10 Січня 2025 20:31

“Наша мрія – отримати гарантії та цього року закінчити війну”: Зеленський про мир в Україні
10 Січня 2025 19:54

Сирський показав серію влучних ударів по російських окупантах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки