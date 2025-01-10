Суспільство

На Україну насуваються морози: наскільки впаде температура на вихідних
10 Січня 2025 21:59
Високогірська навчально-спортивна база "Заросляк" / Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття
Високогірська навчально-спортивна база "Заросляк" / Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

В Україні 11 та 12 січня передбачається похолодання – температура повітря знизиться вночі до -4 °C. Причина повернення зими – наближення циклону Чарлі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На вихідних Україна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly. І лише в суботу, 11 січня, на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й туди повернеться зима.

“Найближчої ночі та завтра вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях, а вдень та ввечері 11 січня опади найбільш ймовірні у східній частині України та подекуди в західних областях”, – попереджає Діденко.

У Києві 11 та 12 січня вночі очікуються -4…-1 °C, вдень 0…+2 °C.

Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень – без істотних опадів, а в неділю в Києві можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Циклон Charly / Фото: Наталка Діденко

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