Харків

У Харкові планують побудувати шість нових підземних шкіл
10 Січня 2025 20:06
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Клас підземної школи / Фото: Харківська міська рада
Клас підземної школи / Фото: Харківська міська рада

До кінця січня у Харкові планують відкрити другу підземну школу. В планах – побудувати ще шість навчальних закладів для школярів під землею.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як нагадав міський голова, після початку повномасштабного вторгнення в місті було реалізовано проєкт метрошколи, а також відкрито першу в Україні підземну школу. Другу планують відкрити до кінця місяця.

“У планах – будівництво ще шести підземних шкіл. Частину з них ми почнемо експлуатувати навесні, інші побудуємо до початку нового навчального року”, – повідомив Терехов.


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