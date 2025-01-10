У Харкові планують побудувати шість нових підземних шкіл

До кінця січня у Харкові планують відкрити другу підземну школу. В планах – побудувати ще шість навчальних закладів для школярів під землею.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як нагадав міський голова, після початку повномасштабного вторгнення в місті було реалізовано проєкт метрошколи, а також відкрито першу в Україні підземну школу. Другу планують відкрити до кінця місяця.

“У планах – будівництво ще шести підземних шкіл. Частину з них ми почнемо експлуатувати навесні, інші побудуємо до початку нового навчального року”, – повідомив Терехов.