Шмигаль пояснив, чому Україна не припинятиме транзит російської нафти до ЄС

Припинення транзиту нафти територію України нафтопроводом “Дружба” буде порушенням договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що може стати підставою для притягнення країни до відповідальності.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді.

“Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань (договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС) може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.