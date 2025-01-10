Політика

Шмигаль пояснив, чому Україна не припинятиме транзит російської нафти до ЄС
10 Січня 2025 16:58
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Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal
Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Припинення транзиту нафти територію України нафтопроводом “Дружба” буде порушенням договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що може стати підставою для притягнення країни до відповідальності.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді.

“Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань (договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС) може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.


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