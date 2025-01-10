Суспільство

ЗСУ вдарили по пункту управління підрозділу армії РФ на Донеччині
10 Січня 2025 17:16
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Українські військові / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

10 січня Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в Генштабі зазначили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів й по захоплених російськими окупантами об’єктах в Донецькій області.

«При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення. Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників», – йдеться в повідомленні.


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