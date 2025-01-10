Поліція перевіряє дотримання правил безпеки на лижному курорті на Львівщині, де загинула дитина

Поліцейські встановлюють обставини загибелі 13-річного хлопчика на гірськолижному курорті “Плай” у Стрийському районі Львівської області. Трагедія сталася 8 січня близько 14:30.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці перевірять дотримання керівництвом комплексу, на території якого сталась трагедія, вимог правил з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

Встановлено, що загиблий, 13-річний киянин, приїхав на територію комплексу разом з сім’єю.

“Спускаючись трасою на лижах, він не розрахував швидкості, втратив керування та в’їхав у сітку, яка вказувала напрямок, після чого впав на сніг, отримавши при цьому травму голови. Медики, які чергували на території комплексу, надавали хлопчику допомогу, проте, попри їхні зусилля, від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події”, – розповіли в поліції.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.