Сирський показав серію влучних ударів по російських окупантах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео роботи підрозділів ЗСУ на фронті. Напрямок, де українські захисники відпрацювали по окупантах, головком не уточнив.

Відео Олександр Сирський опублікував у Facebook.

“Чергові нагадування окупантам, які ніяк не зрозуміють, що треба піти геть з України. Боротьба триває”, – написав він.

За даними Генштабу ЗСУ, найгарячішим напрямком сьогодні залишається Покровський, де 10 січня з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новополтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове та Янтарне.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.