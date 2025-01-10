Суд оголосив вирок відомому фотографу за зґвалтування та розбещення неповнолітніх

У Києві на 12 років відправили за ґрати відомого фотографа. За даними слідства, зловмисник неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв щодо них дії розпусного характеру.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці встановили, що у 2018 році чоловік виготовив понад 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної жительки Київщини. У 2019 році фотограф вчинив аналогічний злочин щодо неповнолітньої киянки.

“Зловмисник змушував підлітків до участі у відвертих фотосесіях шляхом умовлянь, а також здійснюючи психологічний тиск. Поліцейські з’ясували, що обвинувачений здійснював протиправні дії, починаючи з 2011 року. Сексуальні злочини він скоював безпосередньо під час фотографування дівчат та в спеціально облаштованому автомобілі”, – розповіли в поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів злочинної діяльності знаменитості, зокрема фото та відеоматеріали.

Чоловіка звинувачували у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні і розповсюдженні порнографічних предметів. Вироком Оболонського районного суду міста Києва фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі.