Допомагали Росії обходити санкції: СБУ затримала посадовців українського холдингу

Служба безпеки викрила посадовців українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв за допомогою “тіньового флоту”.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років підозрювані брали участь у будівництві в Ростовській області РФ припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери “тіньового флоту РФ” і приховано продавали у різних частинах світу.

За даними слідства, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні. На Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу.

“Задокументовано, як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта та його технологічних потужностей. Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області”, – розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, чоловік володіє п’ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій “Газпром” та “Лукойл”.

На Полтавщині затримано його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку окупантів.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цією статтею заочно кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території.