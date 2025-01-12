Політика

Зеленський запропонував Кім Чен Ину обміняти полонених солдатів КНДР на українських воїнів
12 Січня 2025 20:23
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Полонений солдат з КНДР / Скріншот відео
Полонений солдат з КНДР / Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт полонення перших солдатів із Північної Кореї, які воювали на боці російської армії. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР”, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що залежність Кремля від Пхеньяна є черговим доказом деградації російської армії та політики Володимира Путіна: “Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна”.

Зеленський також заявив, що Україна готова повернути полонених солдатів КНДР їхньому лідеру Кім Чен Ину за умови, що той організує обмін на українських військовополонених.

“Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії”, – зазначив він.

Для тих північнокорейських солдатів, які не захочуть повертатися до КНДР, Україна пропонує альтернативу: можливість сприяти миру через поширення правди про війну корейською мовою.

“Ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість”, – підкреслив Зеленський.


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