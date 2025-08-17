Зеленський закликав до припинення вбивств та “працювати над остаточною угодою”

Під час спілкування з медіа спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зупинити вбивства та працювати над остаточною мирною угодою.

«У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що потрібні реальні переговори, які мають проходити по лінії фронту. «Лінія зіткнення – це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім», – додав він. Зеленський зазначив, що Росія не досягла успіху в Донецькій області та не змогла її захопити протягом 12 років, а Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Територіальні питання мають обговорюватися лише на тристоронній зустрічі між Україною, Росією та Сполученими Штатами. «Поки що Росія не дає жодних сигналів, що така зустріч відбудеться, а якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції», – зазначив Президент.

Зеленський наголосив на важливості співпраці з США та Європою щодо надання Україні гарантій безпеки. «Ми дуже вдячні Сполученим Штатам та Президенту за такий сигнал, а отже, і для всіх у Європі. Це суттєва зміна. Але поки що немає деталей, як це працюватиме – якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання. Нам потрібна безпека, яка буде працювати на практиці, як стаття 5 НАТО», – пояснив він.

Президент також висловив позицію щодо вступу України до ЄС. «Ми вважаємо вступ до ЄС частиною гарантій безпеки. І ми почули від Президента Трампа, що Америка й Путін бачать це так само. Тож ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути поділу між Україною та Молдовою – це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій», – підкреслив Зеленський.

Президент повідомив, що домовилися активніше працювати над програмами, такими як SAFE, та розраховує на підтримку у сфері безпілотників, зазначивши, що це пріоритет.

Зеленський подякував за 18-й пакет санкцій проти Росії та повідомив, що вже готується 19-й пакет, аби показати серйозність намірів. «Ми розуміємо стратегічний курс Росії – він є антиєвропейським, тому ми маємо продовжувати обмежувати потенціал Росії», – наголосив він.

Окремо Президент зупинився на підтримці українських дітей у школах. «У нас діє програма шкільного харчування, і це важлива програма, яка гарантує, що діти з кожної родини в умовах війни принаймні мають безпеку та отримують нормальне гаряче харчування. Незабаром розпочнеться навчальний рік. І я попросив Урсулу допомогти нам удосконалити цю програму. Це наші діти, це наше майбутнє – усе заради них», – підкреслив Зеленський.