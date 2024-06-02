Політика

Зеленський: за тиждень російські війська завдали майже тисячу ударів по Україні

2 Червня 2024 20:33
зеленський, обстріли
Панорама Вовчанська / Фото телеграм-канал @V_Zelenskiy_official

Лише за минулий тиждень з 27 травня до 2 червня російські війська завдали по території України майже тисячу ударів – ракетами різних типів, авіабомбами та ударними безпілотниками, заявив президент Володимир Зеленський.

“Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що Росія намагається поширити, – написав Зеленський у Telegram. – Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити”.

Зеленський закликав союзників надати Україні достатньо систем ППО та далекобійну зброю, а також чинити тиск на РФ так, щоб Москва “не встигала адаптуватися”.

Російські війська щодня завдають ударів за допомогою різного озброєння не тільки по позиціях ЗСУ, а й по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. При цьому Міноборони РФ з початку повномасштабної війни стверджує, що російські військові обстрілюють тільки військові об’єкти.

На тлі наступу військ РФ у Харківській області населені пункти регіону, включно з Харковом, регулярно піддаються обстрілу.


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