Зеленський: за президентства Трампа “війна завершиться швидше”

Президент Володимир Зеленський повідомив про конструктивну взаємодію з обраним президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що українська сторона мала можливість чітко викласти своє бачення миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо.

“Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув”, — підкреслив Зеленський.

На питання про те, чи висував Трамп вимоги щодо участі України в переговорах із Росією, Зеленський відповів: “Ми — незалежна країна. Під час цієї війни — і наш народ, і я в перемовинах зі США, Трампом, Байденом, європейськими лідерами — довели, що підхід “сідай і слухай” із нами не працює”.

Зеленський також зазначив, що за адміністрації Трампа “війна завершиться швидше”.

“Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо”, — зазначив він.