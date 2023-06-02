Зеленський визнав, що поки йде війна Україна не вступить до НАТО

Президент України Володимир Зеленський визнав, що його країна не зможе вступити до НАТО до закінчення війни.

“Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не втягуватимемо у війну. Тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо”, – сказав він під час спільного брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

Україна є кандидатом на вступ до НАТО та ЄС, проте на Заході побоюються встановлювати офіційні терміни вступу, оскільки війна продовжується.

Вступ до НАТО означає, що Україна поширюватиме п’яту статтю про колективну оборону, яка зобов’язує членів альянсу захищати країну у разі нападу на неї.

Напередодні Зеленський заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, що сумніви, які європейські лідери висловлять перед прийняттям Києва до НАТО, підштовхнуть Росію до нападу на більшу кількість країн.