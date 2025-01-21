Зеленський виступив на форумі в Давосі: головні теми

Під час участі у форумі в Давосі 21 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має зберігати єдність, нарощувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Чим Росія загрожує Європі

За словами Володимира Зеленського, попри те, що загальний економічний потенціал Росії значно менший за європейський, РФ виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа разом узята. Крім того, Росія нарощує співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. Саме тому важливо зберігати єдність у Європі.

“Нам потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки й оборони, і всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки це справді необхідно, а не стільки, скільки вони звикли за роки недбальства. Якщо для оборони потрібно 5 % ВВП, значить, це має бути 5 %”, – сказав український президент.

Європі потрібен власний “Залізний купол”

Україна створила моделі співпраці для оборони, які можуть зробити сильнішою всю Європу. Ідеться про спільне виробництво артилерії та дронів, включно з унікальними, які не мають аналогів у світі. Зеленський закликав разом створювати системи ППО, які можуть впоратися з усіма типами крилатих і балістичних ракет.

“Європі потрібен власний “Залізний купол”, здатний протистояти будь-яким загрозам. Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи”, – зазначив Зеленський.

Гарантії миру та безпеки

Він також наголосив, що жодна європейська країна не повинна залежати від одного постачальника енергії, особливо від Росії, і політика Президента США Дональда Трампа може допомогти в цьому питанні. Окремо Глава держави зауважив, що Європа має бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе та для інших.

“Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни Росії проти України? Я переконаний, що ні. Лише справжні гарантії безпеки для нас будуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні забезпечити, щоб Америка також вважала нас необхідними”, – підсумував президент.