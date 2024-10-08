Політика

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти зрадників та військового виробництва у РФ
8 Жовтня 2024 21:25
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росія, санкції
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у РФ.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

“Сьогодні застосовано два нові пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну. А також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна синхронізуватиме свої санкції з обмеженнями, запровадженими західними партнерами.

На сайті президента оприлюднено 2 санкційні укази: №697/2024 і №698/2024.

У першому указі — 54 російські та 3 китайські компанії, щодо яких запроваджено санкції, серед яких корпорація “Ростех”, ЗАТ “Морспецтехніка”, ТОВ “Московська збройова компанія”, корпорація АВІСМА — найбільший у світі виробник титану.

У другому акті — 2 переліки (90 + 4) підсанкційних фізичних осіб — громадян РФ, України, Кіпру.


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