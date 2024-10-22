Суспільство

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію всіх МСЕК
22 Жовтня 2024 18:36
читать на русском →

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії правопорушенням, зокрема корупційним, під час встановлення інвалідності посадовцям держорганів.

Зокрема, Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, йдеться в указі президента №732/2024.

Згідно з документом, усі медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані з 31 грудня 2024 року. При цьому МОЗ має протягом місяця підготувати закон про запровадження нового оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Жовтня 2024 17:24

Генпрокурор Костін подав у відставку
22 Жовтня 2024 19:15

Росія готує два підрозділи північнокорейських військових для війни проти України
22 Жовтня 2024 17:08

В Україні скасовано понад 4 тисяч висновків про інвалідність
22 Жовтня 2024 17:02

Зеленський провів засідання РНБО щодо МСЕК і “інвалідів”
22 Жовтня 2024 15:54

Україна не обговорює вступ до НАТО в обмін на території, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки