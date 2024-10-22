Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію всіх МСЕК

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії правопорушенням, зокрема корупційним, під час встановлення інвалідності посадовцям держорганів.

Зокрема, Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, йдеться в указі президента №732/2024.

Згідно з документом, усі медико-соціальні експертні комісії мають бути ліквідовані з 31 грудня 2024 року. При цьому МОЗ має протягом місяця підготувати закон про запровадження нового оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування.