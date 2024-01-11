Зеленський вважає, що необхідно уникнути замороження війни, щоб РФ не підготувала контрнаступ

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне уникнути замороження війни, щоб РФ не мала змоги підготувати “потужний контрнаступ”.

Про це повідомив Зеленський на пресконференції в Ризі, відео якої опубліковане на його сторінці у Facebook

“Не дати заморозити конфлікт. Не дати можливості Росії підготуватися до потужного контрнаступу, за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити… Не дати Росії знову стати потужною”.

За словами президента, треба закінчити війну до цього.

Він зауважив, що у разі замороження війни санкції з часом почнуть слабнути і з’явиться нова риторика: “А для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій?”

Зеленський попередив, що Росія готується до реваншу, і Україна планує не допустити цього. Потрібно консолідувати суспільства різних держав, щоб плани України збігалися з цілями та можливостями її партнерів.

“Наші цілі – українські, але плани мають збігатися з можливостями наших партнерів”.