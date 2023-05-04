Політика

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

4 Травня 2023 16:07
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зеленський, контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх контрнаступу.

“Ми віримо в успіх контрнаступу. Ми робимо максимум – не тільки військові, наше суспільство, наші заводи, підприємці думають, як посилити нашу армію”, – сказав він на брифінгу в четвер у Гаазі після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів і Бельгії.

“Ми готуємося і не думаємо про те, що у нас не буде успіху. Я впевнений, що результату ми досягнемо. Не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантований, тому що ніхто цього не знає. Не знаю, чи правильно говорити про успіх, якщо ви втрачаєте людей. У будь-якому разі ми підемо вперед”, – заявив президент.


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