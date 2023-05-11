Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройним силам України потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ проти РФ, оскільки військовим, як і раніше, потрібна обіцяна західна допомога, повідомляє ВВС.

“(З тим, що у нас є) ми можемо йти вперед і досягти успіху… Але ми втратили б багато людей. Я думаю, що це неприйнятно”, – сказав Зеленський в інтерв’ю.

“Так що нам потрібно почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу”, – додав він.

Президент охарактеризував бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як “готові”, але сказав, що армії все ще потрібне “щось”, у тому числі бронетехніка, яка “надходить партіями”.

Він висловив упевненість у тому, що українські військові зможуть наступати, попередивши про ризики “замороженого конфлікту”, на що, за його словами, “розраховувала” РФ. “Вони не можуть змусити Україну здати території. Чому якась країна світу має віддавати Путіну свою територію?” – сказав глава держави.

Зеленський відкинув побоювання з приводу втрати підтримки США у разі, якщо президента Джозефа Байдена, який пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, не буде переобрано на другий президентський термін у 2024 році. Україна, за його словами, як і раніше, має двопартійну підтримку в Конгресі США. “Хто знає, де ми будемо (коли в США відбудуться вибори)?… Я вірю, що на той час ми переможемо”, – сказав він.

Президентські вибори у США 2024 заплановані на вівторок 5 листопада 2024 року.