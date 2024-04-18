Політика

Зеленський відзначив результати роботи внутрішнього оборонного виробництва

18 Квітня 2024 21:02
зброя, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є позитивні речі щодо виробництва зброї в Україні.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

“Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість “Богдан”, які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів”, — зазначив він.

Також президент висловив вдячність компаніям та виробникам, які забезпечують Сили оборони та безпеки України всім необхідним.


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