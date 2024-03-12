Суспільство

Зеленський відзначив нагородами 425 захисників, з них – 236 посмертно

12 Березня 2024 18:05
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війна
Військові відзнаки / Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 425 захисників України, 236 із них посмертно.

Відповідні укази №151/2024 і №152/2024 оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з документами, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Зокрема військовослужбовці відзначені орденами Богдана Хмельницького, “За мужність”, Данила Галицького та медалями “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу”, “Захиснику Вітчизни” і “За врятоване життя”.


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