Політика

Зеленський відвідає саміт “Україна – Південно-Східна Європа” в Хорватії
9 Жовтня 2024 11:45
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зеленський, саміт
Володимир Зеленський / ОПУ

9 жовтня президент України здійснить візит до Хорватії для участі в саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, який відбудеться у Дубровнику.

Про це пише N1 з посиланням на джерела в хорватському уряді.

Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі – перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий – у Тирані в лютому 2024 року.

Мета зустрічі в Дубровнику – продемонструвати солідарність і підтримку країн південно-східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

За словами джерела в хорватському уряді, очікується, що разом із Зеленським і прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у зустрічі візьмуть участь високопосадовці з 12 балканських країн, зокрема три глави держав, п’ять прем’єр-міністрів і чотири міністри закордонних справ.

Зокрема, на саміті будуть присутні президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем’єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.

Туреччина, Сербія, Румунія та Молдова будуть представлені міністрами закордонних справ. У саміті також візьмуть участь віцепрезидентка Європейської комісії Дубравка Шуїца і генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів.

Ключові пункти декларації включають засудження російської агресії, підтримку територіальної цілісності України, включно з Кримським півостровом, підтримку мирного плану Зеленського, заклики до розслідування воєнних злочинів в Україні, підтримку прагнення України до членства в ЄС і НАТО, а також підтримку енергетичної безпеки країни та післявоєнної відбудови.

Очікується, що на полях конференції в Дубровнику Пленкович і Зеленський підпишуть угоду про співпрацю між Хорватією та Україною, яка формалізує чинну діяльність між двома країнами, зокрема, у сфері гуманітарної допомоги, розмінування та розслідування воєнних злочинів.

За словами джерел, угода поставить допомогу, яку Хорватія вже надає Україні, на довгострокову основу.


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