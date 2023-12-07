Зеленський відвідає інавгурацію президента Аргентини, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгурацію свого аргентинського колеги Хав’єра Мілея. Вона відбудеться вже у неділю, 10 грудня.

Про це повідомляє TN.

Як зазначає видання, плани Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

У TN уточнюють, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався.

Журналісти називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Позиція Аргентини щодо нашої країни різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.

Мілей запросив президента України відвідати Аргентину під час телефонної розмови після перемоги на виборах та запропонував, щоб його країна стала місцем проведення можливого регіонального саміту щодо війни.