Економіка

Зеленський відвідав знищену росіянами друкарню у Харкові

24 Травня 2024 15:49
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Президент України Володимир Зеленський побував на місці зруйнованого поліграфічного комплексу у Харкові / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав друкарню видавництва Vivat, по якій росіяни вдарили ракетами.

“Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова і всієї України. Учора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалено цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників… Ніколи російський терор не повинен залишатися безкарним”, – наголосив президент.

Зруйнований поліграфічний комплекс “Фактор-Друк” у Харкові / Фото: ОП

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харківщини кількість постраждалих збільшилася до 31 людини.

Серед них 21 працівник друкарні “Фактор-Друк”, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Удар по друкарні зменшить потужність галузі на 40%, сказав власник поліграфічного комбінату “Фактор-Друк” Сергій Політучий: “З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40 %. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, які ми друкували – мабуть, до 50 % всіх підручників, які друкувалися у державі”.


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