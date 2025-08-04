        Суспільство

        Зеленський відвідав воїнів на Вовчанському напрямку та поранених захисників у Харкові

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 17:17
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        Володимир Зеленський на Вовчанському напрямку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський на Вовчанському напрямку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад у Харкові, де проходять лікування та реабілітацію військові. Також глава держави побував на Вовчанському напрямку фронту, де тривають запеклі бої.

        Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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        “Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами”, — зазначив президент.

        Глава держави подякував бойовим медикам Харківщини за професіоналізм і щоденну допомогу пораненим.

        Зеленський також зустрівся з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади, які тримають оборону на Вовчанському напрямку. Разом із командирами обговорили ситуацію на передовій, динаміку боїв, забезпечення дронами, рекрутинг і пряме фінансування бригад.

        Президент також повідомив, що українські військові фіксують участь у бойових діях іноземних найманців.

        “Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати”, — підсумував Зеленський.

        Володимир Зеленський та бійці 57-ї бригади / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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