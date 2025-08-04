Зеленський відвідав воїнів на Вовчанському напрямку та поранених захисників у Харкові

Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад у Харкові, де проходять лікування та реабілітацію військові. Також глава держави побував на Вовчанському напрямку фронту, де тривають запеклі бої.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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“Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами”, — зазначив президент.

Глава держави подякував бойовим медикам Харківщини за професіоналізм і щоденну допомогу пораненим.

Зеленський також зустрівся з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади, які тримають оборону на Вовчанському напрямку. Разом із командирами обговорили ситуацію на передовій, динаміку боїв, забезпечення дронами, рекрутинг і пряме фінансування бригад.

Президент також повідомив, що українські військові фіксують участь у бойових діях іноземних найманців.

“Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати”, — підсумував Зеленський.