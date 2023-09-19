Суспільство

Зеленський відвідав поранених українських військових у лікарні Нью-Йорка

19 Вересня 2023 07:29
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Президент України Володимир Зеленський відвідав Університетську лікарню Статен-Айленду у Нью-Йорку, де зустрівся з важкопораненими українськими воїнами, які проходять тут лікування та реабілітацію.

У цій лікарні знаходяться девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

Очільник держави поговорив із бійцями та працівниками медзакладу. Із його слів, керівник лікарні розповів йому, що «ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому», як українські захисники.

«Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога. Одужуйте, повертайтеся, переможемо!», – сказав Зеленський у зверненні до військовослужбовців.

Також президент нагородив військових та персонал лікарні, який опікується пораненими, зокрема виготовляє для них протези.


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