Зеленський відвідав поранених українських військових у лікарні Нью-Йорка

Президент України Володимир Зеленський відвідав Університетську лікарню Статен-Айленду у Нью-Йорку, де зустрівся з важкопораненими українськими воїнами, які проходять тут лікування та реабілітацію.

У цій лікарні знаходяться девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

Очільник держави поговорив із бійцями та працівниками медзакладу. Із його слів, керівник лікарні розповів йому, що «ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому», як українські захисники.

«Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога. Одужуйте, повертайтеся, переможемо!», – сказав Зеленський у зверненні до військовослужбовців.

Також президент нагородив військових та персонал лікарні, який опікується пораненими, зокрема виготовляє для них протези.