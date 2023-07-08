Політика

Зеленський відвідав острів Зміїний

8 Липня 2023 08:43
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував на о. Зміїний у Чорному морі. Там він вшанував пам’ять “наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів”.


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