Зеленський відвідав острів Зміїний

Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував на о. Зміїний у Чорному морі. Там він вшанував пам’ять “наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів”.
500 днів повномасштабної війни.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023
Зміїний. Вільний острів вільної України.
Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.
Слава кожному і кожній, хто воює заради… pic.twitter.com/En6Gt0b395