Зеленський відвідав острів Зміїний

Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував на о. Зміїний у Чорному морі. Там він вшанував пам’ять “наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів”.

500 днів повномасштабної війни.



Зміїний. Вільний острів вільної України.



Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.



Слава кожному і кожній, хто воює заради… pic.twitter.com/En6Gt0b395 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023