Зеленський відреагував на візит Гутерреша до Казані

Президент України Володимир Зеленський відреагував на участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС в Казані.

Він нагадав, що 24 жовтня є Днем Організації Об’єднаних Націй, тому важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.

“Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні”, – заявив Зеленський.