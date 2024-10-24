Політика

Зеленський відреагував на візит Гутерреша до Казані
24 Жовтня 2024 21:36
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Антоніу Гутерреш на саміті БРІКС у Казані / Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС в Казані. 

Він нагадав, що 24 жовтня є Днем Організації Об’єднаних Націй, тому важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. 

“Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні”, – заявив Зеленський.


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