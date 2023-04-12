Політика

Зеленський відреагував на відео зі стратою українського полоненого

12 Квітня 2023 11:23
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зеленський, полон

“Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору”, – заявив він.

У вівторок увечері в інтернеті почало розповсюджуватись відео, на якому російські військові жорстоко вбивають українського полоненого.

Особи людей на відео, яке триває півтори хвилини, закриті масками. Один із них веде переговори по рації та дає вказівки другому, який обезголовлює людину. На записі також видно, як російські військові демонструють у камеру бронежилет-розгрузку з українськими відзнаками.

Коли, де і ким знято відео, невідомо. За зеленою травою та листям, що потрапило в кадр, можна припустити, що його зняли влітку 2022 року. Достовірність ролика не підтверджена.

Одним із перших відео опублікував закритий телеграм-канал лідера “Чоловічої держави” Владислава Позднякова. Ролик також розійшовся у російських телеграм-каналах, які підтримують вторгнення Росії в Україну, та в українських соціальних мережах.


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