Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників по Харкову вночі 9 лютого, яка забрала життя сімох мирних мешканців. Зокрема, трьох малолітніх дітей.

Допис глави держави з’явився на його сторінці у соцмережі.

Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару «шахедів» у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким!

Рятувальна операція на місці в Харкові продовжується. Вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина. Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Я вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору. Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності.