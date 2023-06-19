Політика

Зеленський відповів Путіну щодо Patriot

19 Червня 2023 07:08
77
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного комплексу Patriot, які надали західні партнери, не знищили, всі працюють.

«Хоч би хто там у Росії розказував, ніби наші «Петріоти» знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного «Петріота» не знищено», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, за сім днів українські військові знищили майже три десятки ракет і близько пів сотні ударних дронів, запущених Росією.

«Окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі «Калібри» та «Кинджали» під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані», – додав президент.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що російські військові нібито знищили поблизу Києва пʼять комплексів Patriot – більше, ніж їх Україна офіційно отримала.

«Якщо ми під Києвом знищили пʼять комплексів Patriot, то невже нам важко знищити будь-яку будівлю в центрі Києва, але ми не робимо цього з певних міркувань», – сказав Путін.

Вдень 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО на підступах до Києва. Повітряні сили ЗСУ згодом поінформували, що у небі біля Києва збили шість аеробалістичних ракет «Кинджал», шість крилатих ракет «Калібр» і два розвідувальних безпілотники

Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу – Німеччина. Про пʼять комплексів Patriot на бойовому чергуванні в Україні ніколи не повідомлялося.

Надходження систем Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Червня 2023 09:09
25

ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня
19 Червня 2023 08:36
68

Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток
19 Червня 2023 08:16
12

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”
19 Червня 2023 08:09
31

Втрати ворога у живій силі перевищили 220 тисяч
19 Червня 2023 07:56
62

Наразі відомі подробиці нічної атаки на Одесу
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
усі думки