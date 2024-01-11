Політика

Зеленський відповів на питання про можливу перерву у бойових діях

11 Січня 2024 13:41
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війна, зеленський

Пауза у бойових діях в Україні була б корисна тільки для Російської Федерації, адже РФ у цей час могла б поповнити запаси зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Каласом у відповідь на питання журналіста, чи може пауза в бойових діях піти на користь України.

“Пауза на полі бою на території України — це не пауза у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни. Це не веде до політичного діалогу з РФ. Ця пауза буде допомагати тільки Російській Федерації”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розуміє об’єми зброї, які наразі виробляє Росія, і так само розуміє, у чому є великий дефіцит.

Зеленський наголосив, що пауза у бойових діях не була б просто замороженим конфліктом, а можливістю для Росії поповнити запаси та укласти нові домовленості про закупівлю зброї.

“Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки РФ. Ну вона потім може переїхати нас. Ми б так не ризикували. Все це вирішується в Україні і тому пауз на користь Росії точно не буде”, — підсумував президент.


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