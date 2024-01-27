Політика

Зеленський: Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо

27 Січня 2024 20:41
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зброя

Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, зараз це «критично важливо», повідомив у новому зверненні президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, «за останній місяць Україна має непогану динаміку щодо оборонних пакетів».

«Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів», – повідомив президент.

За словами Зеленського, «завдяки допомозі від партнерів сотні російських ракет і дронів були збиті за цей місяць».


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