Зеленський: Україна активніше застосовуватиме далекобійну зброю, щоб швидше примусити Росію до миру

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна готується активніше застосовувати власну далекобійну зброю, зокрема ракети та безпілотники, і вже має конкретні плани щодо цього на найближчі місяці.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

За словами глави держави, з військовим командуванням детально обговорено питання використання далекобійних засобів, виробництва, постачання в армію та підготовки екіпажів. «Завдання зараз — бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде у далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру», — сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент зазначив, що українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою, а держава вже надала всі необхідні ресурси для розширення виробництва. «Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано», — підкреслив він.

Зеленський наголосив, що українські удари є точковими і справедливими, на відміну від російських, які спрямовані проти мирного населення. «Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що», — заявив президент.

Він також підкреслив, що Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру і підтримує глобальні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення конфліктів. «Ми розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру — і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі», — підсумував Зеленський.