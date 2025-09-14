Зеленський: удари по нафтогалузі Росії та зростання виробництва української зброї посилюють оборону

Президент Володимир Зеленський у щоденному зверненні наголосив, що українські військові та спецслужби завдають Росії суттєвих втрат на фронті, у прикордонні та навіть на її власній території. Він відзначив удари по найбільшому нафтовому терміналу Росії у Приморську, які, за його словами, суттєво обмежили можливості ворога у фінансуванні війни.

Зеленський підкреслив, що найефективнішими санкціями проти Кремля є удари по його нафтозаводах, терміналах і нафтобазах. «Російська війна – це фактично функція нафти, газу та інших енергоресурсів», – заявив він.

Президент також повідомив, що українські спецпризначенці та дрони вже здатні діяти на відстані понад тисячу кілометрів, тримаючи під прицілом стратегічні російські порти та об’єкти. Він подякував усім підрозділам, які беруть участь у цих операціях.

Окремий акцент Зеленський зробив на розвитку українського оборонного виробництва. Він наголосив, що в Україні зростають обсяги виробництва дронів і засобів ураження, зокрема дронів-перехоплювачів. «Ми на рівні держави підтримуємо кожен бізнес, який зміцнює нашу обороноздатність. Технологічна війна вимагає постійних змін, і я дякую інженерам, розробникам, підприємствам та волонтерам, які допомагають тримати оборону на сучасному рівні», – сказав президент.

Водночас він відзначив успіхи українських військових на фронті: просування на Сумщині, відбиття атак на Харківщині й Донеччині, стримування російських штурмів на Запоріжжі. Президент подякував воїнам кількох штурмових та десантних бригад за стійкість і результативні дії.

«Росія могла припинити цю війну ще давно, але щоразу відмовлялася від миру. Тому ми посилюємо оборону і розширюємо лінійку нашої зброї», – підсумував Зеленський.