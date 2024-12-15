Зеленський: у застосунку “Армія+” з’явилася функція переведення для воїнів Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні повідомив про новий функціонал у державному застосунку “Армія+”. Тепер для військовослужбовців Національної гвардії України доступна можливість переведення між підрозділами Нацгвардії.

На першому етапі реалізована можливість переведень лише всередині Нацгвардії, але вже працюють над розширенням функції для переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії. Також найближчим часом у застосунку з’явиться можливість переведень для прикордонників.

“Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для воїнів Збройних Сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію,” – зазначив Президент.

Застосунок “Армія+” створений для забезпечення зручних сервісів для українських військових та є важливим кроком у впровадженні цифрових рішень у секторі оборони.