Політика

Зеленський у Парижі обговорював мир для України із Трампом та Макроном
7 Грудня 2024 20:17
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зеленський, макрон, трамп
Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном / Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Парижа зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, зустріч була продуктивною. Він подякував Макрону за організацію переговорів, а Трампу — за рішучість у підтримці України. Основною темою обговорення стали допомога українським громадянам, ситуація на фронті та можливості досягнення справедливого миру.

“Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Мир завдяки силі можливий!” — зазначив Зеленський.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю задля припинення війни та забезпечення справедливого миру в Україні.


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