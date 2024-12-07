Зеленський у Парижі обговорював мир для України із Трампом та Макроном

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Парижа зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, зустріч була продуктивною. Він подякував Макрону за організацію переговорів, а Трампу — за рішучість у підтримці України. Основною темою обговорення стали допомога українським громадянам, ситуація на фронті та можливості досягнення справедливого миру.

“Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Мир завдяки силі можливий!” — зазначив Зеленський.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю задля припинення війни та забезпечення справедливого миру в Україні.