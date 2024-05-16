Політика

Зеленський у Харкові відвідав поранених воїнів і відзначив їх нагородами

16 Травня 2024 14:40
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Зеленський у Харкові відвідав поранених захисників і відзначив їх нагородами / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених воїнів, і подякував їм за захист України.

“Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя”, — сказано у повідомленні.

Президент також відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, “За мужність” ІІІ ступеня та медалями “За військову службу Україні”.


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