Політика

Зеленський у Давосі зустрівся з королем та прем’єром Бельгії

17 Січня 2024 09:31
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зеленський, бельгія, давос

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з королем Бельгії Філіпом I та бельгійським прем’єр-міністром Александром Де Кроо.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Лідери обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді ЄС, зокрема майбутній початок переговорів про вступ України до ЄС. 

Зеленський подякував Філіпу І та Александру Де Кроо за оборонну підтримку України, відзначивши рішення про винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, нещодавній 15-й пакет військової допомоги.

Також він відзначив лідерську роль Бельгії у  створенні Фонду підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів. Зеленський наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.

Також говорили про участь Бельгії у реалізації пунктів запропонованої Україною “формули миру”.

“Запевнив президента Зеленського, що підтримка ЄС залишиться незмінною – і фінансова, і військова”, – зазначив зі свого боку Александр де Кроо. 


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