Зеленський: США не бачать Україну в НАТО сьогодні

США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО сьогодні, щоб «не дратувати» очільника Росії Володимира Путіна, йдеться у заяві українського лідера Володимира Зеленського в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

За словами Зеленського, «членство України в НАТО сьогодні не підтримують ані чинний президент Джо Байден, ані кандидат у президенти США Дональд Трамп».

«Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль», – сказав він.

Однак, за словами Зеленського, він «не підтримує таку американську політику та вважає її шляхом назад». На його думку, така обережна політика схожа на «кроки сапера на мінному полі», а не на політику світових лідерів.

«Розуміючи це все, якщо для нас сьогодні немає запрошення, то ми хочемо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо США дати нам максимально все те, що може нас захистити. Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, достатню кількість зброї, щоб захистити себе», – заявив президент.

Як наголосив Зеленський, «якщо НАТО не хоче сьогодні брати Україну у свій союз, то Україна просить дати їй все, щоб вона могла сама захистити себе від агресії РФ».

28 травня в інтерв’ю провідному американському часопису Time на запитання, яким буде завершення війни в Україні, президент Джо Байден сказав, що «мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну». Але це, на думку американського лідера, не означає вступ України до НАТО.

Він також підкреслив, що ніколи не був «готовий підтримати НАТОвізацію України». Також він високо оцінив існування НАТО, назвавши його «найсильнішим альянсом в історії світу».