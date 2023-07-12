Політика

Зеленський сподівається, що Україна переможе Росію за рік

12 Липня 2023 22:00
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зеленський, перемога

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.

Про це Зеленський заявив на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО.

Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: “Це правда, ми віримо в перемогу”.

“Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту”.

Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і “з перемогою точно прийде членство в НАТО”.

“І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою”.


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