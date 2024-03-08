Політика

Зеленський сьогодні відвідає Туреччину

8 Березня 2024 09:44
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зеленський, Ердоган
Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таіп Ердоган / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 березня, відвідає Туреччину. Він проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

На зустрічі з Ердоганом глава держави обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

“Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній”, – йдеться у повідомленні.


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