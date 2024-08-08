Зеленський: Сьогодні було три доповіді Сирського – доповіді результативні

Протягом сьогоднішнього дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже тричі доповідав президенту про ситуацію на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

“Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз”, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українці вміють досягати своїх цілей, особливо що стосується війни.

“Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде”, – підкреслив президент.

Окрім Сирського сьогодні Зеленському доповідали міністр оборони Рустем Умєров та голова СБУ Василь Малюк.

6 серпня російські пропагандисти заявили про нібито проникнення ЗСУ в Суджанський район Курської області. Місцеві пабліки повідомляли про просування трьох танків ЗСУ з піхотою в напрямку сіл Курилівка і Гончарівка. Влада Курської області стверджувала, що “прорив ЗСУ” зупинено.

Пізніше в міністерстві оборони країни-агресора Росії підтвердили бойові дії в регіоні. Станом на 8 серпня, за повідомленнями в російських пабліках, бої в Курській області тривають уже за 26 кілометрів від кордону.

Українська сторона офіційно не коментувала події.