Суспільство

Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

1 Жовтня 2022 10:58
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зеленський, армія

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

Про це йдеться в указі президента.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні – грудні, доповнили змінами. Зазначили, що вона буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Водночас скасували призов на строкову військову службу у жовтні – грудні.

Президент також відклав звільнення в запас військовослужбовців.

В указі мовиться, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться “не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.


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