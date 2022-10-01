Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

Про це йдеться в указі президента.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні – грудні, доповнили змінами. Зазначили, що вона буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Водночас скасували призов на строкову військову службу у жовтні – грудні.

Президент також відклав звільнення в запас військовослужбовців.

В указі мовиться, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться “не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.