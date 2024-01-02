Зеленський розповів Сунаку про російські обстріли: За п’ять діб ворог випустив щонайменше 500 ракет і дронів

Президент Володимир Зеленський 2 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

“Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За п’ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет і дронів”, — зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність “за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами”.

Політики також оговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей ЗСУ.

“Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації держав G7. Маємо якнайшвидше її фіналізувати”, — вказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський та Сунак скоординували позиції щодо української Формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та порушили тему підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільної роботи над конкретними пунктами Формули миру.